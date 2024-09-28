الرجل الثالث.. من هو علي كركي الذي أعلنت "إسرائيل" اغتياله مع نصر الله؟

وطن: أعلن جيش الاحتلال اليوم السبت، اغتيال قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله علي كركي، في الغارة الجوية التي استهدفت أيضا أمين عام الحزب حسن نصر الله، أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت قوات الاحتلال، قد زعمت في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أنها قتلت من وصفته بـ”الرجل الثالث” في “حزب الله”، وقائد الجبهة الجنوبية، علي كركي، قبل أن يصدر نفي من حزب الله وتأكيد أنه بخير وفي مكان آمن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن كركي هو أبرز شخصية عسكرية في حزب الله، بعد اغتيال فؤاد شكر وإبراهيم عقيل في غارتين منفصلتين على الضاحية الجنوبية، في يوليو/تموز الماضي، وسبتمبر/أيلول الجاري، وكان من المفترض أن يتولى كركي بعض صلاحيات عقيل.

وأشارت إلى أن صفته قائد الجبهة الجنوبية التي تقع تحت مسؤوليتها الفرق الأمامية الثلاث لـ”حزب الله” (بدر، ناصر، عزيز) “تعني أنه قاد جميع التحركات القتالية ضد جيش الاحتلال والمستوطنات الشمالية” خلال الأشهر الماضية.

وأدّت الغارة على مبنى في الضاحية الجنوبية إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

محاولة اغتيال سابقة

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن رتبة كركي في الحزب تعادل رتبة فؤاد شكر وإبراهيم عقيل اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال.

وسبق أن حاولت قوات الاحتلال اغتيال كركي في فبراير/شباط الماضي بقصف استهدف سيارة بمدينة النبطية جنوبي لبنان، لكنه لم يكن في السيارة المستهدَفة.

وقبل أيام، نشر جيش الاحتلال رسمًا هيكليًّا لما قال إنها القيادة العسكرية الحالية لـ”حزب الله”، ويظهر فيها علي كركي رجلًا ثالثًا في التنظيم.

ويُعتقد أن كركي عضو في “المجلس الجهادي لحزب الله”، وقائد المنطقة الجنوبية بالحزب، وهو بالمرتبة ذاتها التي كان قد وصل إليها القياديان فؤاد شكر وإبراهيم عقيل قبل اغتيالهما.

وينحدر كركي من قرية عين بوسوار التابعة لقضاء النبطية في جنوبي لبنان، بينما لم تظهر له أي صورة سابقة في الإعلام.

وفي عام 2019، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد علي كركي وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر، وفق بيان الوزارة الذي قال حينها إن كركي “قيادي في مجلس الجهاد التابع لحزب الله، وهو المسؤول عن العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال جنوبي لبنان”.

محاولة اغتيال كركي تزامنت مع عدوان "إسرائيلي" واسع على جنوبي لبنان، هو الأعنف منذ بدء المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال وحزب الله قبل نحو عام.