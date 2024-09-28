انطلاق فعاليات الاجتماع الأول للرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية في مدينة شنغهاي

وطن: انطلقت الجمعة ٢٧سبتمبر في مدينة شنغهاي الصينية فعاليات الاجتماع الأول للرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية بحضور نخبة من المفكرين والعلماء والمختصين بالعلاقات الصينية العربية، وجامعة الدول العربية ومراكز الفكر والبحث والدراسات بالاضافة الى سفراء الدول العربية لدى الصين وسفير دولة فلسطين لدى بكين د. شادي خلايلة ووفد فلسطين ممثلا بالاستاذ وليد سالم من مركز دراسات القدس في جامعة القدس ومدير تحرير مجلة المقدسية الفصلية الصادرة عن جامعة القدس .

وفي كلمة الافتتاح لهذا الاجتماع المنظم من قبل وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وباستضافة مركز الدراسات الصيني العربي للاصلاح والتنمية التي القاها نائب وزير الخارجية دنغ لي أكد أنه سيقوم الخبراء والباحثون من الجانبين

بتبادل الأفكار حول ثلاثة مواضيع وهي دفع التنمية عالية الجودة في الصين والدول العربية في العصر الجديد والعمل سويا على دفع التعاون والانفتاح عالي المستوى وملف القضية الفلسطينية، بالمساهمه لإيجاد حل شامل وعادل ودائم وعاجل للقضية الفلسطينية .

وأكد السفير الفلسطيني لدى بكين د. شادي خلايلة على أهمية وضع القضية الفلسطينية ضمن اولويات الرابطة الصينية العربية وتخصيص بند كامل في هذا الاجتماع حول المطالبة بوقف اطلاق النار في غزة وتحقيق الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية حيث اشار الى طلب الرئيس الصيني بحل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأمر وزير الخارجية الصيني في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية ٧٦ قال وفيما يتعلق بقضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال "وانج" إن الصين ستواصل دعم العدالة، والدفع نحو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب, و تدعم أيضا وحدة الدول العربية والإسلامية في التعبير عن موقف أقوى والعمل نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

وأضاف خلايلة "تربطنا بجمهورية الصين الشعبية علاقات وثيقة تضرب جذورها عبق التاريخ، وقد عملنا على تطوير هذه العلاقات على المستوى الدبلوماسي حتى ارتقت على المستوى الإستراتيجي بين الدولتين"، "ان الصين تبنت مفهوم مصير مشترك للبشرية، وهذا المصير المشترك من المستحيل ان يحقق الازدهار في ظل وجود شعب عربي فلسطيني يقبع تحت الاحتلال منذ اكثر من ٧٦ عاما، ولقد قال رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، إن "المخرج الأساسي لكسر دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تنفيذ حل الدولتين واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وتابع: لن يتحقق السلام والاستقرار الدائمان في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن لبلورة توافق دولي بشأن إحلال السلام والدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وفي سؤال لرئيس معهد شينخوا وكبير المراسلين ليو قانغ حول أهمية هذه الرابطة وهذا التعاون على القطاع الاعلامي وعمل وكالات الانباء وبما يخص التغطية للقضية الفلسطينية والحرب على غزة اكد على ان وسائل الاعلام هي عبارة عن الجسر بين الصينين والعرب والتي من خلالها يطبق هذا التعاون وان الشعب الصيني لديه شغف للتعرف على الدول العربية وعاداتها وتقاليدها وطبيعتها وخاصة فلسطين ، لذلك تحتاج وسائل الاعلام العربية مزيدا من التعاون مع الجانب الصيني، واضاف "نحن وكالة شينخوا قد ارسلنا صحفيين الى فلسطين بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية مع العلم ان طواقمنا تتعرض للخطر من خلال تواجدها في مناطق الصراع ونحرص دائما على نشر الخبر الفلسطيني لكل العالم حيث ان كل يوم لدينا أخبار مفصلة من فلسطين وفي الصف الاول في نشرات اخبارنا ومواقعنا لعلمنا التام بكم المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الاحتلال.