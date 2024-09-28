حرائق ودمار هائل.. أكثر من 40 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وطن: شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مبان في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي هجوم غير مسبوق منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ومنذ حرب يوليو/ تموز 2006، شنت طائرات الاحتلال أكثر من 40 غارة خلال مساء أمس الجمعة وفجر السبت، على مبان في مناطق برج البراجنة والكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتسببت الغارات الإسرائيلية باندلاع حرائق ودمار هائل في عدة مواقع ومبان بالضاحية الجنوبية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال، في بيان، إن طائراته الحربية هاجمت أهدافا لحزب الله في منطقة بيروت. وادعى جيش الاحتلال، أن غاراته الجوية استهدفت مواقع لإنتاج الذخائر ومباني تم فيها تخزين الذخائر المتقدمة.

ونفى حزب الله اليوم السبت، ادعاءات الجيش الإسرائيلي بوجود أسلحة أو مخازن أسلحة في مباني مدنية استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعلى وقع الغارات الإسرائيلية، فرّت مئات العائلات من الضاحية الجنوبية لبيروت على عجل وسط حالة إرباك وهلع وغضب.

وأعلنت مدارس ومساجد وكنائس فتح أبوابها ليلا في محاولة لاستيعاب تدفق النازحين.

وفي وسط بيروت كما على الكورنيش البحري وفي أحياء عدة من العاصمة، أمضت عائلات بأكملها ليلتها مع أطفالها في العراء وافترشت الحدائق والأرصفة، في مشهد لم تألفه العاصمة اللبنانية منذ زمن.

وفي ساحة الشهداء، توزعت عائلات في كل ناحية مع سياراتهم وبدت ملامح الإرهاق والتعب واضحة على الوجوه، بينما أمضى آخرون ليلتهم على الأرض، تحميهم أغطية خفيفة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الجمعة عن 726 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2173 جريحا.

وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية في لبنان حتى أمس الجمعة، 86600 نازح، فيما بلغ عدد مراكز الإيواء 644، موزعة في مختلف المحافظات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات