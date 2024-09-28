شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة، لليوم الـ358 على التوالي، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضعٍ إنساني كارثي نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزّة، بارتفاع حصيلة العدوان إلى 41586 شهيداً و96210 جرحى منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار بيانها إلى أنّ "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً و118 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وخلال الساعات الماضية، تركّز القصف الإسرائيلي على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محليةة، بأنّ طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيدين إلى جانب عدد من الإصابات نتيجة قصف استهدف منزلاً مأهولاً بالسكان في بلوك C في النصيرات وسط القطاع، وذلك بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة المغراقة.

وأفادت مصادر صحفية بأنّ طائرة من نوع "كواد كابتر" إسرائيلية أطلقت النار شرقي المغازي وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطن نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الطريق الفاصل بين مخيمي المغازي والبريج.

وكذلك، قصف الاحتلال المسجد الكبير غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن من جرّاء قصف مدفعية الاحتلال شارع صلاح الدين قبالة مخيم النصيرات.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي غارةً على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصفت مدفعيته المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزّة.

وفي جنوبي قطاع غزّة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس.

وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض والقصف الإسرائيلي المتواصل.