بالصواريخ.. المقاومة الإسلامية في لبنان تدك قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏ومستوطنة "كابري"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، قاعدة ومطار "رامات دافيد" ‏بصلية من صواريخ "فادي 3"‏.

كما استهدف مقاتلو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة "كابري" بصلية من صواريخ "فادي 1".

وأكّدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية في الجنوب بإطلاق صليات صاروخية من لبنان في اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مشيراً إلى دويّ صفّارات الإنذار في عدة مستوطنات في الشمال.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوي صفارات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات شمال شرق حيفا، وفي معظم مستوطنات الجليل الشرقي والغربي والأوسط.

وذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي أنّه رصد 10 صواريخ من لبنان فوق الجليل الأعلى.

وقالت ذات المصادر إنّ صفارات الإنذار "دوّت في الدقائق الأخيرة في أكثر من 100 مدينة وبلدة ومستوطنة"، بعدما أمضى "أكثر من مليون مستوطن ليلتهم في الملاجئ أو في الغرف المحصّنة الليلة الماضية".

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية على الرغم من العدوان الإسرائيلي الواسع الذي طال مختلف المناطق والقرى في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر: "الميادين"