الصحة اللبنانية تعتزم إخلاء مستشفيات ضاحية بيروت الجنوبية

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عزمها إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت "بسبب تطورات العدوان الإسرائيلي"، بعد أن شهدت الضاحية، الليلة الماضية، غارات إسرائيلية غير مسبوقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات الباردة غير الطارئة، إفساحا في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم اخلاؤها بسبب تطورات العدوان".

كما طالبت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية بـ"الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين خلال الليلة الماضية من الضاحية الجنوبية".

وشنت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مبان في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 40 غارة خلال مساء الجمعة وفجر السبت، على مبان في مناطق برج البراجنة والكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.