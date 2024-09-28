إيران تتهم إسرائيل بتجاوز الخطوط الحمراء

وطن: أعلنت إيران أن "إسرائيل" تجاوزت خطوطها الحمراء بعد استهدافها الأمين اللعام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتعهدت بمواصلة دعم "محور المقاومة".

فقد قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني أمس الجمعة إن إسرائيل تتخطى الخطوط الحمراء لطهران، وإن الوضع أصبح خطيرا عقب الغارات الإسرائيلية العنيفة على ما قالت "تل أبيب" إنه مقر قيادة حزب الله.

وأضاف لاريجاني "الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل، فمع اغتيال قادة المقاومة سيحل آخرون محلهم".

وبعيد إعلان إسرائيل أنها استهدفت نصر الله في الضاحية الجنوبية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع عقد الليلة الماضية في منزل خامنئي بطهران، مشيرة إلى أنه الأول من نوعه منذ الاجتماع الذي عقد عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

من جهتها، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر إيراني مطلع قوله إنه سواء قُتل حسن نصر الله أم لا فإن الهجمات ستدفع بالحرب لمرحلة مختلفة تماما.

وكانت إيران هددت مرارا بأنها سترد بقوة على اغتيال هنية، وأشار بعض مسؤوليها إلى أن الرد سيكون محسوبا، بحيث يمنع الانجرارا إلى حرب شاملة.

وبعيد استهداف الأمين العام لحزب الله، أشارت تقارير إسرائيلية إلى احتمال أن ترد إيران، بينما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نيويورك تحذيرا لطهران، قائلا إن إسرائيل يمكنها ضرب أي مكان في إيران.

"محور المقاومة"

وفي ردود الفعل الإيرانية أيضا، ندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالقصف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية، وقال إن بلاده ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة ما وصفه بالعدوان الصهيوني.

وأضاف بزشكيان أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية جريمة حرب واضحة وإرهاب دولة.

كما قال الرئيس الإيراني إن ما وصفها بجريمة إسرائيل في الضاحية الجنوبية تؤكد أنها أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة إسرائيل باستخدام عدد من القنابل الأميركية لقصف بيروت.

وأضاف عراقجي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط أن حرب إسرائيل تعتمد على الدعم العسكري والسياسي الأميركي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية جريمة حرب واضحة، مضيفا أن الولايات المتحدة شريكة فيها وتتحمل المسؤولية.

وتابع كنعاني أن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أميركية، وهو ما يعد انتهاكا للقوانين الدولية، بحسب تعبيره.

وفي حين قال مصدر مقرب من حزب الله إن الأمين العام حسن نصر الله على قيد الحياة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني إيراني كبير أن طهران تتحقق من وضع نصر الله.

المصدر : الجزيرة + وكالات