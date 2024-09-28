العراق: المقاومة الإسلامية تهاجم أهدافاً في الجولان وشمالي فلسطين وجنوبيها

وطن: نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر السبت، عمليةً بواسطة الطيران المسيّر ضدّ هدف حيوي تابع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

كما شنّت عمليتين ضدّ هدفين آخرين تابعين للاحتلال، أحدهما عسكري في شمالي فلسطين المحتلة، والآخر حيويّ في جنوبيّها.

وأعلنت المقاومة أيضاً أنّها هاجمت هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي المحتلة، للمرة الثالثة خلال ساعات الفجر.

وأكدت أنّ هذه العمليات تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

كذلك، توعّدت المقاومة الإسلامية في العراق بمواصلة العمليات و"دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عن إطلاق طائرة مسيّرة في اتجاه هدف حيوي تابع للاحتلال في جنوبي فلسطين المحتلة.

وليل الخميس - الجمعة، نفّذت المقاومة 3 عمليات، فصل فارق زمني بسيط، بحيث شنّت عمليتين ضدّ هدفين في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسيّر، وعمليةً ثالثةً ضدّ هدف حيوي في فلسطين المحتلة بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطوّر).