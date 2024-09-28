الاحتلال يجدّد عدوانه على الضاحيةالجنوبية.. وحزب الله ينفي مزاعمه بوجود أسلحة في المباني

وطن: نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة بشأن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة، في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف، فجر اليوم السبت، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدر حزب الله بيانه الذي أكد فيه عدم صحة اداعاءات الاحتلال الإسرائيلي بعد شنّ الاحتلال عدة غارات على الضاحية، وخصوصاً منطقتي الحدث والليلكي.

وواصل الاحتلال شنّ الغارات المكثّفة على الضاحية، بما يشبه الأخزمة النارية، بحيث تركّزت على مناطق الحدث، الليلكي، برج البراجنة، تحويطة الغدير والمريجة. واستهدفت طائراته أيضاً منزلاً في منطقة الجاموس، بحسب ما نقله مراسل الميادين.

واندلع حريق من جراء استهداف الاحتلال محطة وقود في منطقة الكوكودي.

كذلك، استهدفت غارتان منطقةً قريبةً من مطار بيروت الدولي، الذي لم تتوقف حركة الملاحة الجوية فيه، على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على العاصمة اللبنانية.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً استهدفت منطقة صحراء الشويفات، جنوبي بيروت.

المصدر: الميادين