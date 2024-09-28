الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر وينكل بشبان قرب العوجا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مخيم عقبة جبر في اريحا، ونكلوا بشبان قرب بلدة العوجا شمالا.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات جاب أحياء وشوارع المخيم، وتمركزت في حي السلمي، وداهموا منزل المواطن باجس السلمي وعاثوا فيه خرابا وفسادا.

وعلى الصعيد ذاته، نكل جنود الاحتلال بمجموعة من الشبان قرب بلدة العوجا، واعتدزا عليهم بالضرب، ورشوا غازا ساما على وجوههم، حيث نقل بعضهم إلى مستشفى اريحا الحكومي.