محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف صفد المحتلة ومستوطنتي "ساعر" و"كرمئيل"

وطن: أعلنت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان - حزب الله -، عن قصفها مدينة صفد المحتلة، ومستوطنتي "ساعر" و"كرمئيل" بصلياتٍ صاروخية كبيرة.

وقالت المقاومة ال‏إسلامية، في البيانات التي أعلنت فيها قصف المستوطنات الإسرائيلية، أنّ القصف يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وكانت مصادر صحفية في جنوبي لبنان أفادت، في عدّة تقارير إخبارية، بانطلاق صلياتٍ صاروخية متوسطة المدى من لبنان في اتجاه المستوطنات والقواعد الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هجوم صاروخي واسع من لبنان على مستوطنات في الجليل الأدنى، والأعلى، ومركز الجليل، إضافةً إلى تأكيد دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "كرمئيل" ومحيطها.

وأشارت إلى سقوط صواريخ في منطقة صفد محققاً إصابة مباشرة لمبنى، وقال مراسل إذاعة "الجيش"، إنه وللمرة الأولى منذ الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، "ينشر حزب الله بياناً يتحمل فيه مسؤولية إطلاق النار على مدينة صفد".

كما نقل الإعلام الإسرائيلي عن جهاز "الشرطة" قوله بإنّ أضراراً جسيمة سببها سقوط شظايا في منطقة صفد المحتلة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً جديداً على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، منفذاً سلسلة غارات، مساء الجمعة، في منطقة حارة حريك.

المصدر: الميادين"