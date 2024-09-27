الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نقف إلى جانب المقاومة والشعب اللبناني والثقة الكبيرة بقدرتها على جعل الاحتلال يدفع ثمن هذه الجرائم

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدره مكتبها الإعلامي في بيروت العدوان الوحشي والقصف الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت وسقوط عشرات الصواريخ التي تحمل أطنان المتفجرات فوق الأحياء والمباني السكنية وسقوط عشرات الشهداء والجرحى اللبنانيين والفلسطينيين ، ما يؤكد إصرار حكومة الإرهاب الصهيونية ورئيسها المجرم نتنياهو على التصعيد ومواصلة ارتكاب المجازر وتفجير المنطقة والإقليم بلهيب العدوان النازي الذي يحظى بالدعم والغطاء الأمريكي والأطلسي، في ظل الصمت الدولي والعجز العربي الذي يشجع الكيان على مواصلة جرائمه وعدوانه على لبنان وفلسطين.

وجددت الجبهة الديمقراطية في بيانها،ش الذي وصل وطن، الوقوف إلى جانب المقاومة والشعب اللبناني ، والثقة الكبيرة بقدرتها على جعل الاحتلال يدفع ثمن هذه الجرائم ومنعه من تحقيقه أهدافه.

وتقدمت الجبهة بأحر التعازي والمواساة من أسر الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى والسلامة لشعبينا اللبناني والفلسطيني.