طوفان الأقصى في اليوم 358.. الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة ويشن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية في بيروت

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ358، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي، النار وسط مدينة رفح، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منازل وأراضي المواطنين في حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها لحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وشن الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وأضافت المصادر، أن هذه الغارات هي الأعنف التي تشهدها الضاحية الجنوبية، وهنالك مبان سويت بالأرض وارتفعت سحب دخان كثيفه من جهة حارة حريك.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و092 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ358:

1:06|غارة إسرائيلية ثالثة خلال أقل من ساعة على ضاحية بيروت الجنوبية

1:01|شهيدان وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة حرب بمخيم النصيرات وسط القطاع.

12:37|مجددا.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

12:35|وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء و17 جريحا جراء غارة إسرائيلية على بعدران في قضاء الشوف

12:32|وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 6 أشخاص وإصابة 91 آخرين في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ورفع الأنقاض لا يزال مستمراً حتى الساعة

12:31|فايننشال تايمز عن مصدر إيراني مطلع: سواء قُتل حسن نصر الله أم لا فإن الهجمات ستدفع بالحرب لمرحلة مختلفة تماما

12:22|طائرات الاحتلال تشن غارة على منزل على بلوك بمخيم النصيرات وسط القطاع

12:16|غارات إسرائيلية تستهدف محيط بلدة العيشية وبلدة رشاف جنوبي لبنان

12:14|المتحدث باسم جيش الاحتلال: لن نسمح بنقل الأسلحة من خلال مطار بيروت المدني