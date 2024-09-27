شهداء وجرحى في قصف خيام النازحين وسط قطاع غزة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزّة، لليوم الـ357، بالتزامن مع استمراره في توسيع العدوان والقصف على مختلف المناطق في لبنان.

ووفق آخر إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزّة، بلغت حصيلة شهداء العدوان 41 ألفاً و534 شهيداً و96 ألفاً و92 مصاباً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

استُشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، من جرّاء قصف الاحتلال المتواصل عدّة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح، من جراء قصف الاحتلال خياماً للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في اتجاه شمالي شرقي النصيرات، وسط قطاع غزة، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وقال جهاز الدفاع المدني في فطاع غزة، في بيان، إنّ "قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً لعائلة البطش في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، أدّى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، هم رجل وزوجته وطفلاهما من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف شمالي غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين بجروح متعددة، من جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون، إضافة إلى وجود عدد من المفقودين، من جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة قيزان النجار، جنوبي خان يونس.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي لشرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزّة، ولمنازل المواطنين في منطقة العمور، شرقي بلدة الفخاري، جنوبي شرقي مدينة خان يونس.