جيش الاحتلال يقصف المقر المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن 10 انفجارات وقعت مساء اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة.

واوضح إن غارات عنيفة استهدفت مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء 10 بالضاحية.

وأضافت المصادر، أن هذه الغارات هي الأعنف التي تشهدها الضاحية الجنوبية، وهنالك مبان سويت بالأرض وارتفعت سحب دخان كثيفه من جهة حارة حريك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.