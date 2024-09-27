شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في خانيونس

وطن: استشهد عدد من المواطنين بينهما طفلين شقيقين وأصيب آخرين ، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية عن استشهاد طفلين شقيقين بعد استهدف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة العمور ببلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس ،جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، أن الشهيدين هما الطفلين عمرو ومحمد عبد الرحمن عوض، وقد وصلا عبارة عن أشلاء إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس.

كما واعلنت مصادر محلية مساء اليوم عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة وفقدان اخرين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البشيتي في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و092 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.