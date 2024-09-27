اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق من محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التـيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

السبت: جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل الشركة الإيطالية الحديثة للشايش والمجاورين ، شركة صالح خلف والمجاورين ، مصنع السلوى ، مصنع النصر ، البنك الأهلي الأردني والمجاورين , مصنع مواسم للأعلاف والمجاورين، محلات الحاج درس ومخازن زبانة والمجاورين , مستودعات الأدوية – غسان مستكلم والمجاورين , أجزاء من الطيرة وتشمل إسكان محمد شلطف والمجاورين , إسكانات محمد نوح والمجاورين , مدرسة الرواد والمجاورين , إسكانات البزار 12،13،14،15 والمجاورين ، إسكانات محمد ثابت – طيبة والمجاورين ، إسكان مار أندراوس والمجاورين، معهد الطيرة والمجاورين ، كازية الهدى والمجاورين ، عمارة قصر آدم والمجاورين ، دوار نيلسون مانديلا والمجاورين ، مدارس المستقبل والمجاورين ، فلل أبو عين والمجاورين ، حديقة البيارة والمجاورين ، بنك فلسطين والجاردنز والمجاورين ، بوظة بلدنا والمجاورين ، سوبرماركت الشني والمجاورين ، فندق الكراون والمجاورين ، إسكان أساتذة بيرزيت والمجاورين ، إسكان تل الصفا والمجاورين ، نادي رجال الأعمال والمجاورين ، دوار شقيرة والمجاورين ، إسكانات أبو عبسة وعين قينيا كاملا.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

