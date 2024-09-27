"القسام" تستهدف وحدة هندسة إسرائيلية شرقي خان يونس

وطن: تستمر الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة في توجيه الضربات إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق في محافظة رفح، جنوبي القطاع، وفي محور "نتساريم"، وسط القطاع، وتواصل استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف "قادوح" هندسي إسرائيلي (آلية للحفر العميق)، بقذيفتي "الياسين 105"، مع مجموعة من جنود وحدة الهندسة في جيش الاحتلال، كانت في جواره، شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ودمرت كتائب القسام دبابة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة صوفا، شرق مدينة خانيونس، وهبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى

وأوضحت كتائب القسّام، في بيان، أن عملية الاستهداف تمّت في منطقة "صوفا"، المتاخمة لموقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي، مؤكّدةً إيقاع مجاهديها إصاباتٍ مباشرة بين جنود الاحتلال.

وأعلنت القسام تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة صوفا، حيث رُصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وكانت وسائل إعلامٍ إسرائيلية كشفت هبوط مروحياتٍ عسكرية تابعة لـ"جيش" الاحتلال، جنوبي قطاع غزة، بهدف "نقل مصابين"، بينما أكّدت وسائل إعلام هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "تل هشومير" قرب "تل أبيب".

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس استهدفت، الخميس، موقعاً هندسياً إسرائيلياً شمالي محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.