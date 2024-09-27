إصابة خطيرة وأخرى متوسطة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب

وطن: أصيب شابان من بلدة بيت أمر، اليوم الجمعة، برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيادتهما دراجات نارية بالقرب من مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري على مدخل المخيم استهدفت الشبان، مما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر (23 عامًا) برصاصتين في الصدر والقدم، وصفت حالته بالخطيرة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر (20 عامًا) برصاصة في ذراعه، وصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.