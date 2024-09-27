لبنان: شهداء وجرحى في غارات مكثفة طالت بلدات في الجنوب والبقاع

وطن: قال الدفاع المدني في لبنان، اليوم الجمعة، إنّه جرى انتشال 14 شهيداً و6 جرحى من جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق عديدة في البلاد.

وشنّت المقاتلات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية المتتالية على جنوبي لبنان والبقاع.

وأغارت الطائرات على مدينة بعلبك وعلى بلدات عدّة في المنطقة منها: سهل بدنايل، عدوس، طاريا، شمسطار، النبي شيت، وبلدات أخرى في قضاءي زحلة والبقاع الغربي، شرقي لبنان.

وأفادت مصادر محلية في البقاع باستشهاد اثنين في غارات استهدفت سهل بدنايل، كما استهدفت غارات عدّة بلدات في جنوب قضاء بعلبك وغربه.

كما استهدفت الغارات عشرات البلدات في أقضية صيدا وصور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وجزين، جنوبي لبنان.

وأفادت ذات المصادر بأن غاراتٍ إسرائيلية استهدفت قرى ومدناً عدّة في جنوبي لبنان، وهي: النبطية الفوقا، البازورية، مجدل زون، النجارية، البيسارية، بلاط، العيشية، البرج الشمالي، الغازية، الشعيتية، زبقين، ميفدون، شوكين، تول، وزوطر الشرقية، الشهابية، وصريفا، كما استهدفت طائرات الاحتلال بسلسلة غارات جبل الريحان.

وقالت مصادر في جنوبي لبنان إنّه أصيب أكثر من 35 مسعفاً في إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البرج الشمالي".

كما أفادت المصادر في شمالي لبنان أنّ "90% من النازحين من جنوبي لبنان إلى بلدة الرحبة شمالي لبنان لا يمكثون في مراكز إيواء أو مدارس، بل في بيوت فتحت أبوابها لهم".

ومنذ يوم الاثنين الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً على لبنان، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

المصدر: "الميادين"