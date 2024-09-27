الصحة العالمية: إغلاق 37 مركزا صحيا في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية، إن 37 مركزا صحيا من أصل 317 في لبنان خرج عن الخدمة بعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في منشور للمنظمة عبر منصة "إكس"، شددت فيه على ضرورة عدم استهداف المنشآت الطبية.

وأفادت أن 37 مركزا صحيا، من أصل 317 مركزاً في مختلف أنحاء لبنان، أغلقت أبوابها ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وأكدت أن "الوصول إلى الخدمات الصحية يعد أمرا حيويا تماما مثل الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القسم الأكبر من المراكز الطبية التي أغلقت تقع في جنوب لبنان.

ومنذ الاثنين، يشن الاحتلال الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان أسفر عن أكثر 728 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية الرسمية.