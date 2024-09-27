القسام تعلن استهداف وحدة هندسة لجيش الاحتلال شرق خانيونس

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام ،ظهر اليوم الجمعة، عن استهداف "قادوح" هندسي مع جنود من وحدة الهندسة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

واوضحت القسام في بيان مقتضب نشرته عبر قناتها الرسمية على التلغرام أن مقاتليها استهدفوا "قادوح" هندسي إسرائيلي مع مجموعة من جنود وحدة الهندسة، تواجدت بجواره بقذيفتي "الياسين 105" في منطقة صوفا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

واكدت القسام أن القصف أوقع إصابات مباشرة في جنود الاحتلال الذين تواجدوا قرب الآلية الاسرائيلية.