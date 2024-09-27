القوات المسلحة اليمنية تعلن قصفها هدفين في مدينتي يافا وعسقلان

رام الله - وطن: أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين فجر اليوم الجمعة وسط فلسطين المحتلة.

وقال سريع في بيان صحفي ان القوات استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا المحتلة بصاروخ من بالستي من نوع فلسطين 2 وهدفا حيويا في منطقة عسقلان بمسيرة من نوع يافا.

وأكد سريع ان عمليات الإسناد العسكري ستستمر حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وتعهد سريع بتنفيذ القوات المسلحة المزيد من العمليات ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لفلسطين ولبنان.

ودوت صافرات الانذار بشكل كبير وسط فلسطين المحتلة فجر اليوم الجمعة، وسمعت أصوات انفجارات هائلة، بينما قال جيش الاحتلال انه أسقط صاروخا اطلق من اليمن باتجاه "تل أبيب".