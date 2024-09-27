اغتيال اسلام حجازي مديرة مؤسسة خيرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة

وطن: أفادت مصادر محلية في قطاع غزة مساء الخميس ، بمقتل امرأة كانت تقود سيارة جيب بعد تعرضها لإطلاق نار قرب المستشفى الأردني في وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة مزدحمة بالسكان مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

وذكرت المصادر أن الضحية هي إسلام حجازي، مديرة مؤسسة "شفاء فلسطين" الخيرية، والتي تعمل في مجال العمل الإنساني في قطاع غزة. وقد كانت في طريقها إلى إحدى المهام عندما تعرضت للهجوم.

وأعلنت مؤسسة "شفاء فلسطين" عن مقتل مدير برنامج غزة إسلام حجازي، التي كانت أمًا لطفلين صغيرين.

وقالت في بيان لها "ننعى ببالغ الحزن والاسى اسلام حجازي التي كانت إنسانة في قمة الأخلاق والمهنية. وقد تعمدت إسلام البقاء في غزة لمساعدة الآخرين، حيث قالت عند بدء دورها القيادي: "مكاني في غزة أخدم شعبي"."

وأكدت مؤسسة "شفاء فلسطين" التزامها أكثر من أي وقت مضى بخدمة غزة تكريمًا لها.

بحسب شهود العيان، أطلق مسلحون مجهولون أكثر من 90 رصاصة على سيارتها، مما أدى إلى وفاتها على الفور. وقد فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث لكشف ملابساته وهوية المنفذين.