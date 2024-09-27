حزب الله يقصف حيفا بعشرة صواريخ

رام الله - وطن: قصف حزب الله صباح اليوم مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية، حيث دوت صافرات الانذار في ارجاء المدينة.

واعلن حزب الله صباح اليوم قصف مستوطنة "كريات آتا" بصلية من ‏صواريخ فادي 1.‏

وذكرت مصادر عبرية ان عشرة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صباح اليوم باتجاه حيفا.

وقال جيش الاحتلال انه رصد اطلاق عشرة صواريخ من لبنان، وتم تفعيل انظمة الدفاع الجوي، لكن بعض الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.

وزعمت اذاعة جيش الاحتلال باصابة مستوطنين اثناء اندفاعهم الى الملاجئ عقب الرشقة الصاروخية.

بينما قالت وسائل اعلام عبرية ان صاروخين على الأقل سقطا في مدينة حيفا ولم يتم اعتراضهما.