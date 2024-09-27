"لا تسافروا لـ 15 دولة ولا تنشروا صوركم".. تحذير شديد اللهجة للمستوطنين

رام الله - وطن: أصدر جهاز الأمن القومي التابع لدولة الاحتلال (NSH) تحذيرا شديدا للمستوطنين من السفر إلى 15 دولة خلال الفترة الراهنة وحتى إشعار آخر.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن جمعية المساعدة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال قولها، إن هناك خطرا شديدا لأي "إسرائيلي" إذا فكر في السفر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأضافت وسائل الإعلام أن القائمة التي تضم 15 دولة "تشكل زيارتها خطورة خاصة على الإسرائيليين" ومن بينها مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية، والأردن وإيران وتركيا.

وقال موقع "أي سي" الإخباري العبري، إنه قبل "عطلة تشرين" وموسم السفر المتزايد، أصدر مقر الأمن القومي (NSH) تحذيرًا شديد اللهجة للمستوطنين الذين يخططون للسفر إلى الخارج.

وركز التحذير على المخاطر المتزايدة الناجمة عن تبادل المعلومات على الشبكات الاجتماعية وزيادة التهديدات المسلحة، خاصة في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية للحرب على قطاع غزة التي أندلعت يوم 7 أكتوبر الماضي.

كما حذرت جمعية المساعدة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال ، من نشر أي مستوطن لأي معلومة تشير إلى أنه كان أو ما يزال يخدم في الجيش أو تشير إلى الانتماء إلى قوات الأمن خلال سفره للخارج.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا التحذير يأتي على خلفية احتمال تعرض المستوطنين في جميع أنحاء العالم لهجمات.