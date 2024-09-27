بو حبيب في الأمم المتحدة: ما نعيشه في لبنان هو نتيجة للاحتلال الإسرائيلي

وطن: دعا وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الجمعة، كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التصعيد، ووقف إطلاق النار على الجبهات لـ"تطبيق القرارات الدولية".

وقال بو حبيب، في كلمته أمام الأمم المتحدة، إنّ "الوضع المتأزم في لبنان ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط"، محذراً من "جرّ هذه المنطقة إلى الانفجار الكبير".

وأكد بو حبيب أنّ ما يعيشه لبنان هو نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على حق لبنان في الدفاع عن نفس.

وأضاف في كلمته، على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، أنّ الاحتلال يحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض، وذلك لعدم التمكن من زراعتها لسنوات.

وبشأن القرار 1701، قال إننا "نمرّ بفترة صعبة للغاية تتسم بالعنف المأساوي، ويشكل القرار 1701 خط الدفاع عن لبنان"، و"أفضل أداة لوقف دوامة العنف"، معلناً تمسّك بلاده بالشرعية الدولية.

ولفت بو حبيب إلى سعي بيروت من خلال الاتصالات إلى تجنب الوقوع في شباك، ما أكد أنّه تهور إسرائيلي للاستمرار في الحرب وتوسيعها.

واعتبر وزير الخارجية اللبناني أنّ عودة المستوطنين إلى المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة لن تتحقق بالقتال بل بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ "السبيل الوحيد للمضي قدماً هو البحث عن حل سياسي دبلوماسي بدل من الانخراط في الصراع".

المصدر: الميادين