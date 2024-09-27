حزب الله ينعى القائد محمد سرور شهيداً على طريق القدس

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الجمعة، ارتقاء القائد محمد حسين سرور، "الحاج أبو صالح"، شهيداً على طريق القدس، في إثر عملية اغتيال إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

من هو الشهيد القائد محمود سرور؟

وقدّمت المقاومة نبذة عن هذا القائد، وهو من مواليد عام 1973، ومن بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان، وكان قد انتسب إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ عام 1986.

تدرج القائد سرور في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة، وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا، وتنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية.

وشارك في العديد من عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان من الضباط الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية، وفي مختلف المحافظات السورية.

تولى القائد أبو صالح مسؤولية القوّة الجويّة في المقاومة منذ العام 2020، وقاد العمليات العسكرية لهذه القوة على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وحتى تاريخ شهادته.

المصدر: الميادين