نصرةً لفلسطين ولبنان.. المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ عمليتين ضد هدفين للاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الجمعة، تنفيذ مجاهديها هجوماً بالطيران المسيّر في اتجاه هدفٍ تابعٍ للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وفي عمليةٍ أخرى، وجّهت المقاومة، بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطور)، ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي تابع للاحتلال في فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليتين تأتيان استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرار عمليات دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".