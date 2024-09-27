جيش الاحتلال يقر: صاروخ بالستي من اليمن وصل إلى "تل أبيب".. وإصابة أكثر من 17 مستوطناً

وطن: تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصول صاروخ باليستي أُطلق من اليمن إلى "تل أبيب"، مُقراً بدوي صفارات الإنذار، وسط فلسطين المحتلة، في أعقاب إطلاق الصاروخ، فجر الجمعة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ ذلك أدى إلى إصابة أكثر من 17 مستوطناً، مضيفةً أنّ صفارات الإنذار دوّت في "تل أبيب" ومستوطنات أخرى جنوبيّها، وفي مستوطنة "غوش دان"، وفي "السهل الساحلي" و"الشارون"، شماليّها.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقف العمل في مطار "بن غوريون"، بعد إطلاق الصواريخ نحو "المركز" (وسط فلسطين المحتلة)، مشيراً إلى أنّ المطار "أوقف لفترة الإقلاع والهبوط".

وفي غضون الحدث في "تل أبيب"، انتقدت القناة الـ"14": الدفاع الجوي التابع للاحتلال، مؤكدةً أنّه ضعيف جداً مؤخراً في منطقة الجنوب، ومشددةً على أنّ هذا يدعو إلى القلق.

وفي سياق قلق الاحتلال، أوضحت منصات إعلامية إسرائيلية أنّه "في اليمن أطلقوا صاروخاً لا يمكن رصده في الرادارات خارج فلسطين المحتلة لذا يمكنهم ضرب تل أبيب متى شاؤوا"، مؤكدةً أنّ هذه إشارة مقلقة.

وبالتزامن، أفاد مصادر صحفية في جنوبي لبنان بأنّ صواريخ أُطلقت في اتجاه فلسطين المحتلة.

المصدر: "الميادين"