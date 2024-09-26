طوفان الأقصى في اليوم 357.. حرب الابادة مستمرة في غزة ولبنان والرئيس يطالب بتجميد عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ357، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في جباليا وسط قطاع غزة، حيث استشهد 15 مواطنا وإصابة آخرين.



واستشهد مواطن وزوجته وطفليهما من ذوي الإعاقة، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة البطش في حي الجرن في جباليا البلد شمال القطاع.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41,534، إضافة إلى 96,092 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



وفي سياق متصل، استهدف جيش الاحتلال، بغارة جوية، مبنىً في منطقة القائم، بـ3 صواريخ، نجم عنها ارتقاء شهيدين وإصابة خمسة عشر شخصاً بجروح، من بينهم امرأة حالتها حرجة، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 60 شخصا وإصابة 81 آخرين في اعتداءات اسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.



وعرض الرئيس محمود عباس رؤيته لليوم التالي في الحرب على غزة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب الرئيس بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من تموز/ يوليو الماضي.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ357: