8.7 مليار دولار حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة لجيش الاحتلال

وطن: أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مصادر "إسرائيلية"، اليوم الخميس، حصول جيش الاحتلال على حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار من الولايات المتحدة، "لدعم جهودها العسكرية المستمرة، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي في المنطقة".

وتأتي الحزمة الجديدة من المساعدات في وقت تزعم فيه الولايات المتحدة أنها تقود جهوداً دولية لخفض التصعيد على الجبهة المشتعلة في فلسطين ولبنان مع "جيش" الاحتلال.

وتضمنت الحزمة 3.5 مليار دولار للمشتريات الأساسية في زمن الحرب، والتي تم استلامها بالفعل وتخصيصها للمشتريات العسكرية الحرجة، و5.2 مليار دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، ومقلاع داود، ونظام ليزر متقدم، بحسب ما أفادت "رويترز".

ويأتي ذلك فيما تخوض "إسرائيل" حالياً حرباً على جبهتين، في غزة وفي لبنان، وتشنّ عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الضربات العسكرية التي تتلقاها من جبهات الإسناد في اليمن والعراق.

وجاء إعلان المساعدات بعد مفاوضات في البنتاغون بين إيال زامير، المدير العام لوزارة جيش الاحتلال، ومسؤولين دفاعيين أميركيين، بما في ذلك وكيلة وزارة الدفاع للسياسة بالإنابة أماندا دوري، حسبما ذكرت وزارة جيش الاحتلال في بيان.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يؤكد "الشراكة الاستراتيجية القوية والدائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة والالتزام القوي بأمن إسرائيل"، وخاصة في معالجة التهديدات الأمنية الإقليمية من إيران وحركات المقاومة المدعومة منها.