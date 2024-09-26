الحوثي: حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى

وطن: شدد قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، على أنّ "المعركة واحدة، والعدوان على الشعب اللبناني هو في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأشار الحوثي، في خطاب متلفز له، اليوم الخميس، إلى أنّ "رصيد العدو الإجرامي في غزة هائل ولا مثيل له في نوعية الإجرام وأسلوبه، مقترناً بحجم الفشل في تحقيق الأهداف".

وفي حديثه عن العدوان على لبنان، أكد قوّة "حزب الله وبنيته من المجاهدين المؤمنين، وحاضنته الشعبية القوية والواعية، والتي هي اليوم أقوى من أي زمن مضى"، مضيفاً أنّ "الهدف الإسرائيلي من التصعيد في لبنان هو منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني، وهذا لن يتحقق".

وأعرب قائد حركة أنصار الله عن ثقته بهزيمة "الاحتلال الإسرائيلي في حال أقدم على عملية برية في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "حزب الله يردّ بصورة قوية ومتصاعدة على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ولديه قدرات عسكرية وصاروخية ضخمة وقادرة على الوصول إلى كل أنحاء فلسطين المحتلة".

وأشار الحوثي إلى "جبهة الإسناد العراقية"، واصفا عملياتها بـ"المهمة والمؤثرة".

وأعلن عبد الملك الحوثي، تنفيذ القوات المسلحة اليمنية، هذا الأسبوع، عمليات "عبر 39 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة"، مشدداً على أنّ اليمن "لن يتوانى أبداً عن إسناد غزة وفلسطين عموماً، وإسناد لبنان وحزب الله والتعاون معه".

وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد العاطفي، أنّ صنعاء "لن تبخل على الأعداء بقوافل الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية والمجنحة والطائرات المسيّرة"، مشدداً على العمل على الاستمرار في توجيه الضربات الموجعة إلى عمق الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الميادين