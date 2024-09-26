رئيس الوزراء يبحث مع غوتيريش خطوات تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال

وطن: التقى رئيس الوزراء (وزير الخارجية) محمد مصطفى، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأطلع رئيس الوزراء، الأمين العام على مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتصعيد جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبحث مصطفى مع الأمين العام الخطوات العملية لتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن لوقف العدوان على شعبنا، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على المساعي الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، ونيل شعبنا حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق والقرارات والشرعية الدولية