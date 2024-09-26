جامعة القدس تدخل تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال Global MBA للعام 2025

وطن:‎‎ دخلت جامعة القدس تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال Global MBA للعام 2025، حيث صنف برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة القدس ضمن أفضل 250 برنامجًا في العالم، وهي الجامعة الأولى والوحيدة في فلسطين التي تحقق هذا الإنجاز.

ويُعد هذا التصنيف اعترافًا بمستوى التميز الأكاديمي والبحثي لجامعة القدس، ويأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها كلية الإدارة والأعمال في تطوير برامجها التعليمية وتوفير بيئة علمية متميزة للطلاب، كما يبرز تصنيف الجامعة كواحدة من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم في مجال إدارة الأعمال على الصعيد الدولي.

وتم التقدم لهذا التصنيف في منتصف هذا العام بجهود برنامج ماجستير إدارة الأعمال في مواءمة مخرجات البرنامج والمعايير المطلوبة عالميًا، مما ساهم في الدخول إلى هذا التصنيف في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد كافة تخصصاتها وبرامجها لمستوى برامج MBA العالمية.

هذا وشملت تصنيفات هذا العام 1,157 برنامجًا في 58 دولة ومنطقة حول العالم، فيما يأتي هذا التقدم للجامعة وبرامجها ضمن الإنجازات المتلاحقة والفريدة في تصنيف QS العالمي على مستوى فلسطين والمنطقة، حيث كانت قد حصدت المرتبة الأولى فلسطينيًا وفقًا لهذا التصنيف، ودخلت فئة أفضل 851-900 جامعة حول العالم للعام 2025.