ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال مدرسة في جباليا إلى 15

وطن: ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، إلى 15 شهيدا، والعدد مرشح للارتفاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 15 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح، بينها حالات خطيرة، جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا.

عرف من بين الشهداء:

الشهيدة مسعدة عصام صبري ابو طبق.

الشهيدة مها جميل درابيه.

الشهيد محمد ناهض الشنباري.

الشهيد ناهض محمد ناهض الشنباري.

الشهيد الطفل أيوب سامي سعيد غبن.

الشهيد اسلام صبري محمد عبد النبي.

الشهيد الطفل جمال محمد ناهض الشنباري.

الشهيد حسن غسان محمد الخالدي.

الشهيد الطفل جهاد احمد اسماعيل المصري.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 41,534، إضافة إلى 96,092 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

يتبع..