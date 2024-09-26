عدوان جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: أفادت مصادر لبنانية، اليوم الخميس، بوقوع عدوان "إسرائيلي" على ضاحية بيروت الجنوبية قرابة الساعة الثالثة عصراً.

واستهدف جيش الاحتلال، بغارة جوية، مبنىً في منطقة القائم، بـ3 صواريخ، نجم عنها ارتقاء شهيدين وإصابة خمسة عشر شخصاً بجروح، من بينهم امرأة حالتها حرجة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت، في الأيام السابقة، لعدد من الاعتداءات على أحياء متفرقة فيها، بعد المجزرة التي ارتكبتها باستهداف مبنى في محلة حارة حريك، حيث قصفت طائرات الاحتلال مبنيين سكنيين في محلتي الغبيري وبئر العبد.