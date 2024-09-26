بمشاركة الرئيس: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل أعمالها في نيويورك

وطن: تواصلت، في نيويورك، لليوم الثالث على التوالي، أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الرئيس محمود عباس، بحضور قادة وزعماء العالم.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس، مساء اليوم، كلمة فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الانسانية للجميع في كل مكان".