بالصواريخ.. حزب الله يستهدف "رفائيل" للصناعات العسكرية ومواقع شمالي حيفا

وطن: قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الخميس، مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصواريخ.‏

وفي بيانٍ آخر، أعلن حزب الله استهداف مستعمرة "كريات موتسكين" ‏بِصليات من الصواريخ.

وجاءت عمليات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

عكا المحتلة تحت نيران المقاومة

وأطلقت المقاومة اليوم، نحو 30 صاروخاً خلال رشقة واحدة، من لبنان نحو عكا وخليج حيفا. وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين في بلدات الشمال والجولان البقاء قرب الأماكن المحصنة.

وأحصى الإعلام العبري نحو 10 عمليات اعتراض في عكا بعد إطلاق نيران من لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية وفي محيطها وفي الجليل الأعلى والغربي.