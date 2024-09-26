13 شهيدا ومصابون في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: استشهد 13 مواطنا، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال المتواصل وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف بالصواريخ، منزلا مأهولا بالسكان شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء 6 شهداء، وإصابة آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سبعة شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدرسة الفالوجا في جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

يتبع..