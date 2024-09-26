قوات الاحتلال تعتدي على مواطن بالضرب في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على مواطن في الخمسينيات من عمره ، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضرب، أثناء تواجده بالقرب من المدخل الجنوبي للبلدة "النشاش".

وقال المواطن مؤيد سليمان صلاح إنه منذ فترة طويلة يبيع القهوة عند المدخل الجنوبي للخضر، لكنه تفاجأ بمهاجمة عدد من جنود الاحتلال عليه، وضربه بأعقاب البنادق والايدي، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض في مختلف انحاء جسده، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضاف صلاح أن جنود الاحتلال كسروا كل أدوات بيع القهوة، مشيرا إلى أن الاعتداء هو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.