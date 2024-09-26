6 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في خان يونس

وطن: استشهد 6 مواطنين، مساء اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف بالصواريخ، منزلا مأهولا بالسكان شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء 6 شهداء، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.