إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة دورا جنوب غرب الخليل

وطن: أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، واعتُقل عدد من المواطنين، إضافة إلى مداهمة العشرات من المنازل، خلال الاقتحام المستمر لبلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، ونُقلوا على إثرها إلى المستشفى، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه عدد من المواطنين الموجودين في محيط منازلهم في منطقة كريسة غرب البلدة، وفي وسطها قرب بلدية دورا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين، بعد أن نكلت بهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية بلدة دورا وعددا من القرى المحيطة بها، ونشرت دورياتها في جميع أحياء البلدة وعلى الطرقات الفرعية والرئيسية وفي محيط منازل المواطنين، واعتلى القناصة أسطح بعض البنايات، ونصبت عددا من الحواجز العسكرية ومنعت تنقل المواطنين، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها في أجزاء واسعة من البلدة.

وذكر عدد من أصحاب المنازل التي تعرضت للاقتحام، أن جنود الاحتلال سرقوا كل ما كانوا يجدونه من أموال ومصاغ، كما أتلفوا عددا من مركبات المواطنين وأعطبوا محركاتها.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت أيضا مقر فرع اتحاد عمال فلسطين في البلدة، وقامت بتكسير محتوياته، وإلقاء ما فيه من أعلام وصور على الشارع وإتلافها، بالإضافة إلى إحراق وتدمير عدد من صور الشهداء والأعلام الفلسطينية، وخط شعارات عنصرية على المعلقة منها على الشوارع والجدران.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل تعليق الدوام في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة كافة في بلدة دورا، بسبب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة.