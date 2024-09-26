مكتب نتنياهو ينفي قرب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار مع حزب الله

عاجل - وطن: نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التقارير التي أشارت الى قرب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان.

وقال مكتب نتنياهو ان "الأنباء عن اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال غير صحيحة، هناك مقترح أمريكي وفرنسي لم يتم الرد عليه حاليًا".

ولفت المكتب ان "التقارير التي تشير إن نتنياهو طلب من الجيش تخفيف حدة القتال في لبنان غير صحيح، بل ان نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بمواصلة القتال بكل قوته، ووفقًا للخطط المقدمة إليه".

ونقلت القناة 14 العبرية عن أعضاء بحزب الليكود قولهم " نرفض وقف إطلاق النار ومن يوافق عليه يتحمل المسؤولية".