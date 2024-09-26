بنك "إسرائيل": لن يتم إلغاء العملة الورقية من فئة 200 شيكل

وطن: أصدر بنك "إسرائيل"، اليوم الخميس، بيانا تطرق من خلاله إلى ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن إمكانية إلغاء العملة النقدية الورقية من فئة 200 شيكل، وأكد أن ذلك غير وارد بالحسان، وإن صلاحية إلغاء أي عملة نقدية هي بيد محافظ البنك، بحسب ما ينص عليه القانون.

وجاء في البيان الصادر عن البنك إن "إلغاء العملة النقدية من فئة 200 شيكل غير مطروح على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود بموجب القانون إلى محافظ البنك .

وأوضح البيان أن الموضوع لم يقدم ولم يعرض على محافظ البنك الذي لم يجد مبررا مهنيا قائما على أسس كافية لإلغاء أي عملة نقدية ورقية، وخاصة العملة النقدية الورقية من فئة 200 شيكل.

وأكد البيان أن محافظ البنك لا ينوي استخدام صلاحياته والعمل على إلغاء أي ورقة نقدية أو تغيير مزيج الأوراق النقدية المتداولة.

وشدد البنك في بيانه على أن الورقة النقدية من فئة 200 شيكل المتداولة كغيرها من العملات الورقية والمعدنية، مستمرة وسيستمر استخدامها كالمعتاد.