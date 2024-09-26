جنرال "إسرائيلي" متقاعد: نسير نحو الضياع

رام الله - وطن: قال الجنرال المتقاعد في جيش الاحتلال يتسحاق بريك إن المستويين السياسي والعسكري يقودان إسرائيل "نحو الضياع عبر طريق لا مخرج منه".

وأوضح بريك أنه رغم الإنجازات التكتيكية أمام حزب الله في لبنان، فإن وضع "إسرائيل" الإستراتيجي يتدهور أمنيا واقتصاديا، وكذلك علاقاتها مع دول العالم.

وأضاف أن حزب الله، رغم استهداف أسلحته وقياداته، فلا تزال صواريخه مستمرة دون توقف في تدمير كل جزء من الشمال.

وشدد بريك على أن الطريق الوحيد أمام "إسرائيل" هو التوصل لصفقة تبادل، ووقف الحرب بقطاع غزة، على أمل أن يوقف حزب الله إطلاق النار.