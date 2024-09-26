نابلس: الاحتلال يصيب شابا ويعتقله وثلاثة آخرين بينهم سيدة

وطن: نابلس: أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص الحي، صباح اليوم الخميس، في مخيم العين غرب نابلس، قبل أن تعتقله وثلاثة آخرين بينهم سيدة من عدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت مخيم العين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الشاب وليد خليفة بالرصاص، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال، دون معرفة طبيعة إصابته.

وأضافت المصادر ذاتها أن آليات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت السيدة ميسر الفقيه من منطقة جسر التيتي، وصايل عدنان عصفور من المخفية، وغسان الشيخ قاسم من شارع ابن رشد.