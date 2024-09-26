شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس وجباليا

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثمان شهيد وعدد من الجرحى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة كلّاب وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بحسب مصادر طبية، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيدة و9 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع اليفاوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.