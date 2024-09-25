إصابات في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.