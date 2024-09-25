طوفان الأقصى في اليوم 356.. تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وسط تصدي المقاومة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ356، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، حيث ارتكبت أربع مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 85 آخرين، وفقاً لتقارير المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر وصل إلى 41,495 شهيداً و96,006 جرحى.

في المقابل، استهدفت كتائب القسام وسرايا القدس موقعاً هندسياً إسرائيلياً شمال محور "نتساريم" بغرب غزة باستخدام قذائف هاون ثقيلة، بينما فجّرت قوات الشهيد عمر القاسم عبوة ناسفة في ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان" شرق رفح.

وفي مواجهة العدوان، واصلت المقاومة التصدي، حيث أفادت التقارير بمقتل 715 جندياً وضابطاً إسرائيلياً منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، منهم 346 قتلوا منذ بدء العمليات البرية.

أما على جبهة لبنان، فقد استمر جيش الاحتلال في شن غارات على مناطق مختلفة، بما في ذلك جبل لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 51 شخصاً وإصابة 223 آخرين جراء هذه الغارات، بينما واصل حزب الله هجماته على قواعد إسرائيلية، بما في ذلك استهداف مقر الموساد في "تل أبيب".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ356: